«Имелся особый зуб»: назван возможный мотив убийства генерала Сарварова

Генерал-лейтенанта Фанила Сарварова могли устранить из-за работы управления оперативной подготовки Генштаба ВС РФ, начальником которого он был. Такую версию выдвинул полковник в отставке, военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец.

«Его управление в Генштабе — «мозговом центре» нашей армии — одно из ключевых. Потому на Сарварова у врагов России, конечно, имелся особый зуб», — заявил эксперт.

Баранец объяснил, что управление, которое возглавлял Сарваров, отвечает за подготовку и проведение крупнейших учений, обобщение и внедрение боевого опыта. Сослуживцы генерала назвали его бесценным специалистом за счет его многолетней практики на поле боя и глубоких академических знаний. Обозреватель обратил внимание, что Сарваров был внесен в украинскую базу «Миротворца» как цель для уничтожения.

Фанил Сарваров погиб 22 декабря при взрыве автомобиля на Ясеневой улице в Москве. По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, взрывчатка была установлена на днище машины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Убийство, совершенное общеопасным способом», и «Незаконный оборот взрывчатки». По одной из версий следствия, организаторами покушения на генерала могли стать спецслужбы Украины.

Ранее в Госдуме предложили выдавать генералам зеркала для осмотра днища машин.