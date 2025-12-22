Пять связанных со скандалом вокруг Долиной фраз включат в словарь неологизмов

«Схема Долиной» и еще четыре словосочетания, связанных с мошенничеством при продаже жилья на вторичном рынке, попадут в словарь неологизмов РАН. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований Валерий Ефремов в беседе с РИА Новости.

По его словам, летом 2024 года эксперты зафиксировали выражение «схема Долиной». В декабре прошлого года появилось такое высказывание, как «эффект Долиной». Летом 2025 года люди стали использовать в своей речи такой оборот, как «бабушкина схема», осенью появилось словосочетание «казус Долиной», а в декабре — «бабушкин вариант».

«Эффектом Долиной» называют схему с продажей квартиры, при которой владелец получает деньги за недвижимость, а затем через суд добивается признания сделки недействительной, заявляя, что действовал якобы под влиянием мошенников. Ключевой момент в том, что покупатель лишается и квартиры, и денег, а у продавца формально появляется возможность не возвращать полученную за квартиру сумму.

Термин появился после громкого скандала с певицей Ларисой Долиной: в августе 2024 года она продала квартиру, а затем через суд вернула недвижимость себе. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена отстаивать свои права в судах.

16 декабря Верховный суд РФ рассмотрел жалобу Лурье и оставил право собственности на квартиру за ней. Дело о продаже недвижимости было отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пожилая петербурженка продала четыре квартиры по «схеме Долиной и пытается вернуть их.