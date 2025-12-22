На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Россия хочет сбивать спутники Starlink «облаками шрапнели»

AP: разведка НАТО заявляет о разработке Россией оружия против спутников Starlink
jens.ernst/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Россия может заниматься разработкой нового противоспутникового оружия, которое в том числе позволит поражать спутники Starlink Илона Маска, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на разведданные стран НАТО.

По данным представителей ведомств двух стран альянса, новое оружие создается для ограничения действий государств Запада в космосе.

В публикации отмечается, что оружие «зонального действия» будет стремиться засыпать спутники «облаками шрапнели», которые летят по орбите.

«Сотни тысяч гранул высокой плотности потенциально могут вывести из строя несколько спутников одновременно, но также существуют риски нанести катастрофический побочный ущерб другим орбитальным системам», — отмечает агентство.

14 декабря сообщалось, что китайские ученые предложили концепцию противодействия спутниковой системе Starlink, которая играет ключевую роль в управлении подразделениями Вооруженных сил Украины. Речь идет о создании с помощью дронов так называемого электромагнитного щита, способного блокировать спутниковые сигналы. Для развертывания системы над одной отдельной территории, по подсчетам, потребуется от 935 до 2 тыс. беспилотников.

Ранее на орбиту были успешно выведены 28 спутников Starlink.

