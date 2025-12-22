«Не сомневался в рекорде Овечкина»: интервью вратаря «Авангарда» Серебрякова

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков готов рассмотреть предложение из НХЛ, только если оно будет достойным. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru». Также он рассказал о психологическом образовании Ги Буше, назвал Евгения Кузнецова игроком, способным помочь любой команде КХЛ, восхитился Александром Овечкиным и выразил сожаление, что сборная России не играет на международных турнирах.

— Вы стали гостем шоу «Хоккейный борт», где вас представили как нетипичного вратаря — самого веселого. Это действительно такая редкость среди игроков вашего амплуа?

— Полагаю, да, потому что обычно вратари больше в себе, замкнуты. Даже мне, честно скажу, иногда тяжело поймать фокус перед игрой, полностью сконцентрироваться. Потому что у нас достаточно специфическая работа, ты должен быть максимально сосредоточен на игре. Но иногда хочется посмеяться, поугорать, и приходится порой бороться с собой.

— После матчей силы на шутки остаются? Или, может быть, даже во время игр?

— Да, мы и во время матчей можем посмеяться иногда с соперниками, иногда со своими ребятами, с тренером вратарей.

— А с судьями?

— С ними тоже, конечно.

— Какие в целом впечатления оставило участие шоу? С вами было много контента на миллионы просмотров.

— Очень понравилось. Классная атмосфера, очень интересные и крутые ведущие. Хетаг (Хугаев, юморист и стендап-комик — «Газета.Ru») тоже хорошо влился в этот коллектив, подкидывал классные шутки. Я сам люблю такие шоу, где можно посмеяться, пошутить. Нет тяжелой атмосферы, ты просто расслаблен и получаешь удовольствие — как и сами ведущие и люди, которые смотрят этот контент.

— То есть, нет рамок?

— По сути, сидишь, прикалываешься, обсуждаешь какие-то моменты в легкой форме.

— Достаточно часто в юмористические шоу приглашают представителей других видов спорта. Наверное, чаще всего — футболистов. С одной стороны, они самые медийные, многим интересно их постебать. С другой стороны, почему редко зовут хоккеистов?

— Не знаю, задаюсь таким же вопросом. Затрудняюсь ответить. Но сейчас и хоккеисты многое делают в медиаполе, у многих есть странички в Telegram, которые они развивают. Показывают какие-то внутренние хоккейные нюансы. Есть много журналистов, хоккейных Telegram-каналов, которые популяризируют наш спорт. Поэтому думаю, что вскоре сможем догнать футболистов.

— Лично вам какой юмористический контент интереснее всего?

— В принципе, любой, где можно посмеяться. Недавно зашел в VK видео, там мне «Дурацкий покер» попался, это прикольно. С учетом того, что я сам люблю играть в покер, было интересно посмотреть и посмеяться. Если говорить о хоккейном контенте, то это «Хоккейный борт», «Это хоккей, брат!» Очень веселые, где узнаешь о гостях много нового. Стендап тоже нравится.

— «Авангард» в нынешнем сезоне является одним из фаворитов, при этом в лиге очень жесткая конкуренция. На ваш взгляд, какие команды являются основными соперниками? Кто главный претендент на Кубок Гагарина?

— Стараюсь не думать об этом. Любая команда может обыграть любую команду, и если ты недооцениваешь соперника, будут огромные проблемы. Ну и в целом, делать прогнозы должны журналисты, люди, которые разбирают хоккей. А я стараюсь на этом не зацикливаться, потому что иначе это будет дополнительно давить. Пытаюсь просто получать удовольствие от игры и двигаться от матча к матчу.

— Есть ли «нелюбимые» команды, против которых не хочется играть? Или игроки? Допустим, когда кто-то бежит на ворота, и думаешь: «нет, только не он»?

— Наверное, таких игроков нет, да я и не задумываюсь, кто атакует. Команды тоже не назову. Бывают моменты, когда неприятно против кого-то играть в определенный день — может игра плохо складываться, настроение не то. В моменте так иногда случается.

— Вы работали со многими тренерами. Какие особенности вы могли бы выделить у нынешнего наставника «Авангарда» Ги Буше?

— У него свое видение хоккея и тактики. Он ломает стереотипы, которые нам прививают детские тренеры. Едешь направо, а он говорит тебе, что нужно поехать налево, хотя ты всю жизнь только вправо двигался. И он начинает объяснять, почему. Ты его слушаешь — а он как ребенку тебе это разжевывает. Иной раз сидишь и думаешь: это настолько просто, элементарно. И оно срабатывает. Но есть привычки, от которых очень тяжело избавиться, переучиться. Особенно в возрасте 25+. Поэтому мы потратили много времени, чтобы все это понять. Но сейчас ребята уже начинают выполнять то, что требует Ги.

Кроме того, у него два высших психологических образования. Мы постоянно живем с какой-то мотивацией: спичи, смешные истории. Он чувствует, когда нужно нас рассмешить, а где нужно быть серьезным; где надо на нас даже поорать, а где — наоборот, отпустить ситуацию.

— А как складывается индивидуальное общение? Судя по тому, что вы говорите, он способен подобрать ключ к каждому игроку?

— Да, он постоянно точечно со всеми общается, с теми, с кем считает нужным в данный момент: подсказать, объяснить, замотивировать.

— Насколько вам комфортно в Омске? Легко ли было привыкнуть к новому городу, к новой команде?

— Влиться в коллектив мне очень помогли ребята, с первого дня. Огромное спасибо моей жене, которая проделала невероятную работу по переезду из Питера в Омск. Мы очень быстро обустроились, нашли все необходимые вещи для нашего ребенка. Быстро появились хорошие друзья, и не только из спорта, а те, с которыми получается по жизни общаться. Очень классно, получаем удовольствие от жизни.

— В «Адмирале» вы классно выступали под руководством Леонида Тамбиева. Удивила ли его недавняя отставка?

— Безусловно. Очень жаль Леонида Григорьевича, потому что, я считаю, он сделал что-то невероятное для Дальнего Востока, для команды. Пусть в этом сезоне что-то и барахлило, но даже половины сезона не прошло, как его убрали. Поэтому, конечно, обидно. Желаю ему только удачи, уверен, что у него все будет хорошо и он в любом случае найдет работу.

— В КХЛ?

— Безусловно, я даже не обсуждаю какую-то другую лигу. Имею в виду только КХЛ.

— У вас был период в СКА, вы там играли, когда команда была на пике формы. Каково вам было жить в Петербурге?

— Питер — очень красивый, это наша культурная столица. Жить там классно. Есть небольшие пробки, но я сам москвич, поэтому мне привычно было. В выходные можно было сесть в машину, по платной дороге пять с половиной — шесть часов — и я дома. Поэтому и мне, и моей семье было очень комфортно. Многим этот город не подходит по климату, люди болеют — у нас, на удивление, такого не было ни разу. Нам климат подошел.

В хоккейном плане это для меня был первый опыт игры за топ-команду. Поэтому было очень интересно. У нас была база, постоянное хорошее питание. Было сделано все, чтобы мы могли показывать результат и восстанавливаться. Для нас делали все, чтобы мы были сфокусированы только на игре. Была крутая команда, всегда было интересно. Застал там Женю Кузнецова, Тони Деанджело — игроков, которые выступали в НХЛ.

— У Кузнецова в СКА не задалось, в «Металлурге» сейчас тоже противоречиво карьера сказывается. В какой форме он был в СКА? Были ли у него сложности с точки зрения обратной адаптации к российскому хоккею?

— Женя сам по себе — очень приятный парень, любит посмеяться и пошутить. Поэтому он сразу зашел в коллектив и стал лидером. Многих игроков, кто возвращается оттуда, поначалу немного лихорадит. Но мы видели Женю на тренировках, он творил невероятные вещи. Да и в матчах: можно вспомнить гол «Амуру». Это потрясающий игрок и человек. Мне тяжело анализировать, я все-таки вратарь.

Но мне всегда было интересно тренироваться с ним. Играет в этом сезоне — это классно, я рад, что такая звезда вернулась в лигу. Уверен, что он может помочь любой команде.

— В юности вы играли в хоккейной лиге Онтарио, потом вернулись. С тех пор не было предложений из НХЛ, из других заокеанских лиг?

— Именно предложений — нет. Была возможность подождать и, может быть, подписать контракт. Но я не стал рисковать, потому что как раз тогда играл за «Адмирал», у нас был очень хороший сезон. В команде меня любили, я поймал свою игру. От добра добра не ищут.

— Сейчас для вас этот вопрос закрыт? Или допускаете, что еще воспользуетесь возможностью, если она появится?

— Спокойно к этому отношусь. Если позовут — значит, позовут. Тогда попробую поговорить с руководством «Авангарда». В любом случае, у меня контракт на пять лет, который я с удовольствием подписал. Должно быть хорошее предложение, чтобы его рассматривать.

— Общаетесь с кем-нибудь из россиян, играющих в НХЛ?

— У меня есть там знакомые, но, к сожалению, общения как такового нет. Женя Кузнецов рассказывал разные истории, сейчас иногда со Славой Войновым, с Колей Прохоркиным обсуждаем их карьеры там. Вася Пономарев делится историями.

— Раз речь зашла про НХЛ, невозможно не коснуться достижений Александра Овечкина. Когда он побил рекорд Гретцки, бросился на лед, какие эмоции вас тогда переполняли?

— Я не сомневался в том, что Саша побьет этот рекорд, это был лишь вопрос времени. Чувствую гордость от того, что наш спортсмен это сделал. Еще и с учетом того, что ему намного тяжелее было забивать: вратари садятся и действуют против него по-другому.

— Судя по всему, и у Александра, и у других сборников не будет возможности побороться за олимпийское золото — наших хоккеистов по-прежнему не пускают на Игры. При этом мы видим, что в других видах спорта есть подвижки, ограничения постепенно снимаются. Верите ли, что в обозримом будущем это произойдет и в хоккее?

— Я бы очень этого хотел. Каждый спортсмен хочет прославлять свою страну. И больно видеть, как каждый год нас не допускают, как турниры проходят без нас. Конечно, хотел бы поиграть за сборную России на крупных соревнованиях и сделать все, чтобы их выиграть.