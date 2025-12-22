Песков рассказал, когда Дмитриев и Путин обсудят итоги переговоров в США

Песков: Путин может 22 декабря обсудить с Дмитриевым итоги переговоров в США

Президент России Владимир Путин и специальный представитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев могут в понедельник, 22 декабря, обсудить итоги российско-американских переговоров в Майами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Посмотрим, надо сначала в Москву вернуться», – сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналиста о том, сможет ли Путин сегодня обсудить с Дмитриевым результаты переговоров в Майами.

20 и 21 декабря в Майами прошли российско-американские переговоры, посвященные урегулированию конфликта на Украине. Москву на встречах представлял Дмитриев. Вашингтон направил на переговоры специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума.

Как рассказал Дмитриев, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. После второй встречи он заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать процессу урегулирования украинского конфликта.

