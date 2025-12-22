Певица Лариса Долина может подать в суд на продавцов тканевых масок с ее изображением

Юрист Сергей Жорин рассказал «Газете.Ru», что певица Лариса Долина может подать в суд на продавцов с маркетплейсов, которые используют ее фото. Он отметил, что артистка имеет право потребовать изъятия продукции со своими снимками и взыскания компенсации.

Сергей Жорин подчеркнул, что есть статья 152.1 ГК РФ — защита права на изображение гражданина. По его словам, есть исключения, когда фотографии можно использовать в общественных целях, но в данном случае Лариса Долина может обратиться в суд.

«Очевидно, что в данном случае право на изображение Ларисы Долиной было нарушено, если, конечно, она не давала согласие. Соответственно, она может требовать: удаления изображения, изъятия и уничтожения товара в тех случаях, когда фото используется на масках или других товарах, и компенсации морального вреда», — пояснил Жорин.

Адвокат рассказал, что рассчитывать Лариса Долина может на небольшую компенсацию. Он отметил, что в российской судебной практике редко, когда удается взыскать свыше 100 тысяч рублей за использование изображения без согласия человека.

«Несмотря на то, что размер компенсации неограничен и можно требовать хоть миллиард рублей, суды почему-то не считают нематериальные блага существенными. Я делаю вывод, исходя из того, какие компенсации взыскивают при нарушении права на изображения. Чаще всего компенсация в пределах 30-50 тысяч рублей. В редких случаях можно 100 тысяч рублей взыскать. Когда-то давно, когда мы представляли интересы певицы Валерии, нам удалось взыскать 300 тысяч рублей за размещение на сайте клиники фотографии без разрешения. В ряде европейских стран за нарушение права на изображение можно взыскать сотни тысяч евро, а иногда даже миллионы евро. В некоторых случаях изображение может нарушать авторские права. Допустим, фото было сделано для фотосессии, для журнала. Тогда можно взыскивать суммы более значительные, но тоже не астрономические — сотни тысяч рублей», — поделился Сергей Жорин.

По данным ТАСС, на Wildberries выросли продажи товаров с изображением Ларисы Долиной. Большой популярностью пользуются тканевые маски, на которых нанесено фото певицы. Сообщалось, что на повышение спроса повлиял скандал артистки с московской квартирой.

Ранее словосочетание «схема Долиной» включили в словарь русского языка.