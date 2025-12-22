В зоне СВО погиб бывший корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов

Бывший корреспондент интернет-издания «Лента.ру» Николай Чигасов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило само издание.

По информации редакции, Чигасов получил смертельное ранение в Донецкой народной республике в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Уточняется, что он погиб в середине сентября во время выполнения боевого задания в районе села Верхнекаменского под Северском.

В «Ленте.ру» напомнили, что Чигасов работал в международной редакции издания в 2021–2022 годах. После начала спецоперации он занимался публикациями о проблемах беженцев, а затем добровольно отправился на фронт.

Как отмечает издание, Чигасов участвовал в боях на Лиманском направлении, в том числе под Кременной и при освобождении села Спорного. В сентябре 2024 года он получил осколочное ранение ноги при атаке FPV-дрона, однако смог самостоятельно добраться до расположения своей части, несмотря на угрозу повторных ударов. За этот эпизод он был награжден медалью «За спасение погибающих».

В редакции добавили, что Чигасов начинал службу рядовым и со временем дослужился до звания лейтенанта. Коллеги охарактеризовали его как смелого и принципиального человека и выразили соболезнования его родным, близким и друзьям.

Ранее на СВО погиб рок-музыкант и основатель группы «Ворон Кутха».