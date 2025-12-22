Путин встретился с президентом Таджикистана

В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщает РИА Новости.
Днем 22 декабря лидеры стран СНГ, по приглашению Путина прибывшие в Санкт-Петербург на неформальный саммит, собрались в Эрмитаже.
Президент России пригласил лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Петербурге в октябре во время саммита содружества.
В октябре Путин совершил государственный визит в Таджикистан. Рахмон лично встретил российского лидера у трапа самолета. Президент России подарил главе Таджикистана роскошно оформленную книгу, отметив, что такая книга называется «Таджики» и их всего 25. Путин заявил, что преподносит Рахмону первый экземпляр, пояснив, что это научное исследование, монография.
В ходе визита президенты подписали совместное заявление об углублении сотрудничества между двумя государствами.
Ранее Путин оценил состояние отношений РФ и Таджикистана.