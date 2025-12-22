На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Служебного романа» рассказала, почему отказывается от больших ролей

Актриса Светлана Немоляева заявила, что больше не может играть большие роли
true
true
true
close
Лук-фильм

Актриса Светлана Немоляева призналась в беседе с kp.ru, что отказывается от больших ролей.

88-летняя Немоляева объяснила, что в силу своего возраста уже не может играть большие роли. Сейчас ей «по плечу» только маленькие роли. Помимо работы в кино, артистка также продолжает работать в Театре Маяковского.

Немоляева рассказала, что сейчас снимается в проекте, где играет бабушку мальчика-хоккеиста. Ее героини уже не стало. Мальчик вспоминает о ней в трудные моменты жизни.

«Она появляется в его воображении и дает ему советы. Это очень небольшая роль, но меня вполне устраивает. Пока человек работает — он жив», — поделилась актриса.

Светлана Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин, включая знаменитый «Служебный роман», в котором она исполнила роль Ольги Рыжовой.

Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.

Ранее Немоляева раскрыла отношение к показу одних и тех же фильмов под Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами