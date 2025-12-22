Звезда «Служебного романа» рассказала, почему отказывается от больших ролей

Актриса Светлана Немоляева заявила, что больше не может играть большие роли

Актриса Светлана Немоляева призналась в беседе с kp.ru, что отказывается от больших ролей.

88-летняя Немоляева объяснила, что в силу своего возраста уже не может играть большие роли. Сейчас ей «по плечу» только маленькие роли. Помимо работы в кино, артистка также продолжает работать в Театре Маяковского.

Немоляева рассказала, что сейчас снимается в проекте, где играет бабушку мальчика-хоккеиста. Ее героини уже не стало. Мальчик вспоминает о ней в трудные моменты жизни.

«Она появляется в его воображении и дает ему советы. Это очень небольшая роль, но меня вполне устраивает. Пока человек работает — он жив», — поделилась актриса.

Светлана Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин, включая знаменитый «Служебный роман», в котором она исполнила роль Ольги Рыжовой.

Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.

