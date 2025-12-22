«Спецобъект под Киевом»: стало известно, где может прятаться Ермак

Экс-депутат Рады Олейник: Ермак может находиться на спецобъекте около Киева

Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак может прятаться на одном из правительственных спецобъектов около Киева, которые обеспечивают безопасность первых лиц государства. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«Многие источники говорят о том, что несколько дней он был в Службе внешней разведки (Украины. – «Газета.Ru»). Там, безусловно, можно спрятаться, но сейчас говорят о том, что он находится на одном из спецобъектов, таких на Украине много, под Киевом, которые обеспечивают безопасность верховного главнокомандующего», — подчеркнул он.

По словам Олейника, Ермак «точно не на фронте», хотя сам обещал туда отправиться после своей отставки с поста главы офиса украинского лидера.

Ермак для фронта «трусоват», отметил Олейник. Соратник Зеленского сознательно ушел в «информационную тень» на фоне коррупционного скандала на Украине, чтобы другие события стали превалирующими в медийной повестке страны, считает Олейник.

Ермак, уволенный на фоне коррупционного скандала, общается с Владимиром Зеленским практически каждый вечер, сообщало «Зеркало недели». Ермака часто видят в президентской резиденции в Конча-Заспе, он «постоянно на телефоне» с украинским лидером. Журналистка ZDF сравнила бывшего главу офиса с Григорием Распутиным.

