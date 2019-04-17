Посольство уточняет информацию о россиянах в смертельном ДТП в Португалии

Консульский отдел посольства России в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров перевернувшегося на Мадейре туристического автобуса. Об этом сообщает РИА «Новости».

В дипмиссии уточнили, что в настоящее время консульский отдел находится в постоянном контакте с властями Мадейры.

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«На данный момент ни подтверждения, ни опровержения этой информации [об участии россиян в ДТП] нет», — сказали в посольстве.

Ранее стало известно, что девять человек погибли в ДТП с туравтобусом в Португалии.