Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Пензенской области

В Мокшанском районе Пензенской области произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление в региональном главке МВД по региону.

Как отмечается, произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля.

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Уточняется, что жертвами происшествия стали водитель автомобиля — житель республики Башкортостан, а также четыре его пассажира — трое мужчин и женщина.

Правоохранительные органы ведут проверку по факту аварии и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы.