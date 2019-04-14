Автобус с российскими моряками попал в ДТП в Норвегии

На севере Норвегии автобус, в котором находились российские моряки, съехал в кювет и застрял из-за непогоды в районе Ботсфьорда, передает Radio Nord Norge.

Сообщается, что авария произошла в субботу, 13 апреля. Выбраться из кювета россиянам помогли сотрудники Красного креста, которые в районе ДТП проводили наблюдение на вертолетах.

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По данным радиостанции, российские моряки пытались вызвать спасателей по мобильному телефону, однако в районе аварии не работала сотовая связь.

Как отмечается, никто из россиян не пострадал, но многие замерзли.

Ранее сообщалось, что семья из России погибла в аварии с фурой в Финляндии.