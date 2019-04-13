Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы

Два автобуса столкнулись в Москве на улице Теплый стан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Как отмечается, инцидент произошел около 18.00. В результате него пострадали два человека.

«Одному оказали помощь на месте, другой — госпитализирован», — уточнил собеседник агентства.

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В данный момент выясняются обстоятельства аварии. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что крупное ДТП произошло на МКАД, есть пострадавшие.