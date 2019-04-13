Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы
Два автобуса столкнулись в Москве на улице Теплый стан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Как отмечается, инцидент произошел около 18.00. В результате него пострадали два человека.
«Одному оказали помощь на месте, другой — госпитализирован», — уточнил собеседник агентства.
Реклама
В данный момент выясняются обстоятельства аварии. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что крупное ДТП произошло на МКАД, есть пострадавшие.