Около 20 человек сгорели заживо в автобусе в Перу

Из-за возгорания автобуса в Перу погибли не менее 20 человек, а семь — пострадали, пишет El Comercio.

Уточняется, что двухэтажный автобус загорелся 31 марта районе Сан-Мартин-де-Поррес. Пожар начался в задней части автобуса, поэтому люди не успели спуститься вниз со второго этажа и спастись.

Реклама

По данным газеты, только семь человек смогли выбраться из горящего автобуса. После инцидента их госпитализировали.

По предварительным данным, причиной пожала стала «электрическая неисправность».

Ранее сообщалось, что восемь шахтеров погибли при нелегальной добыче золота в Перу.