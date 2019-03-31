Джип упал с 200-метровой высоты, есть погибшие

На востоке Непала джип упал с высоты около 200 метров. Об этом сообщает Himalayan Times со ссылкой на полицию.

Как отмечается, в результате инцидента шесть человек погибли, еще трое, включая ребенка, получили серьезные травмы.

Уточняется, что авария произошла в районе Окхалдхунга, когда автомобиль следовал в столицу Непала Катманду.

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Полиция уже установила личности погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли из-за столкновения 15 автомобилей в Мексике.