Джип упал с 200-метровой высоты, есть погибшие
На востоке Непала джип упал с высоты около 200 метров. Об этом сообщает Himalayan Times со ссылкой на полицию.
Как отмечается, в результате инцидента шесть человек погибли, еще трое, включая ребенка, получили серьезные травмы.
Уточняется, что авария произошла в районе Окхалдхунга, когда автомобиль следовал в столицу Непала Катманду.
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Полиция уже установила личности погибших и пострадавших.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли из-за столкновения 15 автомобилей в Мексике.