Пять тинейджеров погибли при падении машины в море в Южной Корее
На прибрежной дороге южнокорейского города Каннын автомобиль Hyundai Kona пробил ограждение и упал в море, все находившиеся в машине погибли, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что в салоне находились две девушки и трое юношей. В полиции уточнили, что в настоящий момент четыре тела опознаны. Возраст погибших не уточняется.
В прошлом году сообщалось, что при столкновении автобуса и внедорожника в Южной Корее погибли восемь человек.