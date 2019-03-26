Пять тинейджеров погибли при падении машины в море в Южной Корее

На прибрежной дороге южнокорейского города Каннын автомобиль Hyundai Kona пробил ограждение и упал в море, все находившиеся в машине погибли, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что в салоне находились две девушки и трое юношей. В полиции уточнили, что в настоящий момент четыре тела опознаны. Возраст погибших не уточняется.

В прошлом году сообщалось, что при столкновении автобуса и внедорожника в Южной Корее погибли восемь человек.