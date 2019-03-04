Столичных автомобилистов призвали пересесть на метро из-за метелей

Водителям Москвы посоветовали пользоваться общественным транспортом в начале недели из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в твиттере «Администратора московского парковочного пространства».

Как отмечается, синоптики предсказали москвичам не характерную для весны погоду — ожидаются снег, метель и сильный ветер.

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«Будьте осторожны, не паркуйтесь у широкоформатных конструкций и деревьев. По возможности пользуйтесь общественным транспортом», — говорится в твите.

Ранее сообщалось, что 3 марта около 40 автомобилей столкнулись на западе Москвы из-за гололеда.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.