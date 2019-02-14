На российских дорогах появится «суперасфальт»

В Росавтодоре рассказали о планах покрыть российские дороги «суперасфальтом», пишут «Известия».

Отмечается, что технология «суперасфальт» учитывает интенсивность движения транспорта в регионах и особенности климата. Кроме того, подобное покрытие служит в два раза дольше.

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«В ближайшие два года «суперасфальт» уложат на 1 тыс. км трасс в России», — говорится в материале.

По мнению экспертов, недостатком технологии является ее дороговизна, поэтому она будет использована для укладки покрытия на федеральных трассах.

Ранее сообщалось, что на ряде федеральных трасс России могут повысить максимальную разрешенную скорость до 110 км/ч.