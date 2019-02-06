Иркутский пенсионер пересел за руль маршрутки после смерти водителя и спас пассажиров

Пенсионер из города Шелехов Иркутской области Сергей Кузьмин предотвратил ДТП и остановил маршрутку после внезапной смерти водителя за рулем. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

В ведомстве отметили, что пассажир вовремя заметил ухудшение самочувствия водителя, благодаря чему успел вывернуть руль и остановить автобус. Пенсионер оказался бывшим служащим полиции со стажем 27 лет.

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Сообщается, что 63-летний водитель скончался, спасти его не удалось.

Ранее стало известно об аресте владельца автобуса после смертельной аварии под Калугой.