Иркутский пенсионер пересел за руль маршрутки после смерти водителя и спас пассажиров
Пенсионер из города Шелехов Иркутской области Сергей Кузьмин предотвратил ДТП и остановил маршрутку после внезапной смерти водителя за рулем. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.
В ведомстве отметили, что пассажир вовремя заметил ухудшение самочувствия водителя, благодаря чему успел вывернуть руль и остановить автобус. Пенсионер оказался бывшим служащим полиции со стажем 27 лет.
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Сообщается, что 63-летний водитель скончался, спасти его не удалось.
Ранее стало известно об аресте владельца автобуса после смертельной аварии под Калугой.