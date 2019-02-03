Число погибших в ДТП в Калужской области возросло

Число погибших в результате аварии с автобусом в Калужской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Подчеркивается, что один из них — несовершеннолетний.

«Погибших четверо. Из них трое взрослых, один ребенок», — отметили в УМВД.

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Также уточняется, что в местные больницы госпитализированы 19 человек.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Калужской области погибли два человека.

Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.