Число погибших в ДТП в Калужской области возросло
Число погибших в результате аварии с автобусом в Калужской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Подчеркивается, что один из них — несовершеннолетний.
«Погибших четверо. Из них трое взрослых, один ребенок», — отметили в УМВД.
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Также уточняется, что в местные больницы госпитализированы 19 человек.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Калужской области погибли два человека.
Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.