В Иркутской области маршрутка въехала в грузовик, четверо погибли
В результате столкновения маршрутного такси с грузовиком в Иркутской области погибли четыре человека, еще как минимум пять пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
По словам представителей МВД, столкновение произошло на автодороге Иркутск — Усть-Уда.
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«Водитель маршрутного такси следовал в областной центр и допустил столкновение со стоявшим на проезжей части автомобилем КАМАЗ», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в результате инцидента четыре человека погибли на месте, еще пятеро госпитализированы. Точное число пострадавших в настоящее время уточняется.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области автобус с 30 пассажирами попал в ДТП.