В крупном ДТП под Тобольском пострадали 14 человек

Под Тобольском вечером 28 января произошла крупная авария с участием автобуса и грузовика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление госавтоинспекции Тюменской области.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали 14 человек.

«В автобусе перевозились работники одного из тобольских предприятий. За медицинской помощью изначально обратился один из пассажиров автобуса, у него ушиб. Сегодня утром в лечебное учреждение обратились еще 13 человек», — уточнили в госавтоинспекции Тюменской области.

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Как отмечается, водитель автобуса попытался объехать препятствие на своей полосе, но в это время из кювета вытаскивали большегруз. В результате он столкнулся на встречной полосе с грузовиком.

В данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошла массовая авария с участием восьми машин.