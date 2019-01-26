В Подмосковье из-за сильного снегопада столкнулись 16 машин

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Шестнадцать машин столкнулись недалеко от Чехова в Московской области из-за сильного снегопада и гололедицы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как отмечается, инцидент произошел на федеральной автодороге М-2 «Крым».

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Уточняется, что в результате происшествия пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за сильного снегопада отменили 15 рейсов.