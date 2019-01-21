«Ъ»: ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/117/11833117/RIAN_3160142.HR-pic905-895x505-77151.jpg">

В ГИБДД хотят обязать водителей транспортных средств при их постановке на учет получать номера тех регионов, где зарегистрированы автовладельцы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, при приобретении машины и постановке ее на учет нельзя будет воспользоваться номером предыдущего владельца, если он зарегистрирован в другом регионе.

Реклама

«Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности», — рассказали в полиции.

Уточняет, что при этом также учитывались поступившие от россиян обращения и мировой опыт.

Ранее ГИБДД обновила проект экзамена на права.