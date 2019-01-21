«Ъ»: ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке
В ГИБДД хотят обязать водителей транспортных средств при их постановке на учет получать номера тех регионов, где зарегистрированы автовладельцы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как отмечается, при приобретении машины и постановке ее на учет нельзя будет воспользоваться номером предыдущего владельца, если он зарегистрирован в другом регионе.
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«Изменения продиктованы необходимостью учета, возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности», — рассказали в полиции.
Уточняет, что при этом также учитывались поступившие от россиян обращения и мировой опыт.