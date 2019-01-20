Москвичей призвали быть аккуратнее на дорогах из-за неблагоприятной погоды

Транспортный комплекс Москвы призвал водителей быть внимательнее и аккуратнее на дорогах из-за неблагоприятной погоды 20 января, сообщает агентство «Москва».

Автолюбителям из-за непогоды предложили пересесть на метро.

«За окном минус 6 градусов, к вечеру потеплеет только до минус 4, пойдет снег. На дорогах будет очень скользко. Если вам надо куда-то ехать, пожалуйста, будьте аккуратны за рулем. Или просто езжайте на метро или автобусе», — говорится в сообщении информационного центра комплекса.