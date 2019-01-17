Путин прокатил президента Сербии на своем автомобиле

Российский президент Владимир Путин прилетел в Белград и прокатил сербского президента Александра Вучича на своем лимузине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что самолет российского лидера приземлился в аэропорту «Никола Тесла». Президенты обменялись приветствием, после чего направились к мемориалу воинам-освободителям Белграда. Путин предложил Вучичу поехать на своем автомобиле Aurus Senat Limousine.

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