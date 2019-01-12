Москвичей предупредили, что на дорогах будет «не очень»

Центр организации дорожного движения правительства Москвы предупредил жителей столицы, что город накроет «мощнейшим снегопадом». Об этом сообщается в твиттере центра.

Представители ведомства отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах будет «не очень». Представители центра рассказали, что водителей ждут «заносы, ветер и ограниченная видимость».

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В связи с этим в центре попросили проявить бдительность и подчеркнули, что общественный транспорт продолжит работать в штатном режиме.

Ранее москвичей предупредили о повышении уровня опасности из-за метели.