В центре Москвы произошло ДТП со снегоуборочной машиной, есть пострадавшие

В управлении ГИБДД России проинформировали о ДТП в центре города со снегоуборочной машиной. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел около д. 1 на Спартаковской площади. Там столкнулись автомобили Renault и Kia и снегоуборочная машина Bobcat.

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«По предварительным данным, пострадали два человека: водитель снегоуборочной машины и легковушки», — рассказал источник в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в штате Висконсин из-за сильного обледенения дорожного покрытия произошло ДТП, один человек погиб, четыре человека были доставлены в больницу. В свою очередь в штате Небраска также из-за плохих погодных условий в результате ДТП скончался водитель снегоуборочной машины.