В Подмосковье машина с четырьмя женщинами попала в смертельное ДТП
В Подмосковье на 43-м километре трассы А-108 столкнулись два автомобиля, все пассажирки и водитель одного из них погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Представители ведомства рассказали, что столкнулись машины марок Hyundai и Renault.
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«В результате ДТП четыре девушки (водитель и пассажиры) первого автомобиля [Hyundai] погибли», — отметили в пресс-службе МВД.
Обстоятельства инцидента в данный момент устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье пьяный водитель протаранил 14 машин.