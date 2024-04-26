Байден готов поучаствовать в дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM заявил, что готов принять участие в дебатах со своим оппонентом, бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

«Я не знаю, когда... Я рад провести с ним (Дональдом Трампом. — «Газета.Ru») дебаты», — сказал президент.

До этого Трамп заявлял, что готов в любое ближайшее время встретиться с Байденом для проведения дебатов. Экс-президент уверен, что Байден не может или не хочет проведения таких дебатов, но на него будет оказано большое давление, поэтому в итоге ему придется пойти на этот шаг.

9 марта вице-президент США уклонилась от прямого ответа на вопрос о возможных дебатах между Байденом и Трампом, пообещав «разобраться с этим в какой-то момент». В тот же день Байден заявил, что пойдет на дебаты в зависимости от поведения Трампа.

Ранее Трамп назвал Байдена ненавистником и еврейского народа, и палестинцев.