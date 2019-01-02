В результате ДТП с автобусом под Саратовом погибли четыре человека

Легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом в Саратовской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Как отмечается, в результате инцидента погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

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Авария произошла примерно в 9.15 (8.15 мск) недалеко от села Синодское Воскресенского района. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«В результате все четыре человека из автомобиля Ford скончались на месте, три пассажира автобуса доставлены в медицинское учреждение», — отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что среди пострадавших детей нет.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Ленинградской области погибли четыре человека.