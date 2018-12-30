МВД и Минздрав намерены обмениваться данными об алкоголиках за рулем
Министерства внутренних дел и здравоохранения планируют обмениваться информацией об автомобилистах, страдающих алкоголизмом и наркоманией, передает РИА «Новости».
Как отмечается, такие водители имеют медицинские противопоказания к управлению автомобилем, однако из-за отсутствия информации о заболевании МВД не может своевременно лишить их прав.
Минздрав в свою очередь считает, что такой обмен нарушает право пациента на врачебную тайну.
В 2018 году в России была создана Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. В случае принятия соответствующего законопроекта к ней получит доступ ГИБДД.
Приступить к реализации данной инициативы планируется в 2019 году.
Ранее сообщалось, что пьяный наезд со смертельным исходом могут приравнять к умышленному преступлению.