МВД и Минздрав намерены обмениваться данными об алкоголиках за рулем

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Министерства внутренних дел и здравоохранения планируют обмениваться информацией об автомобилистах, страдающих алкоголизмом и наркоманией, передает РИА «Новости».

Как отмечается, такие водители имеют медицинские противопоказания к управлению автомобилем, однако из-за отсутствия информации о заболевании МВД не может своевременно лишить их прав.

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Минздрав в свою очередь считает, что такой обмен нарушает право пациента на врачебную тайну.

В 2018 году в России была создана Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. В случае принятия соответствующего законопроекта к ней получит доступ ГИБДД.

Приступить к реализации данной инициативы планируется в 2019 году.

Ранее сообщалось, что пьяный наезд со смертельным исходом могут приравнять к умышленному преступлению.