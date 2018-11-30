СМИ: в России узаконят продажу «красивых» номеров

<img src="//img.gazeta.ru/files3/463/10441463/RIAN_02412598.HR.ru-pic905-895x505-32206.jpg">

Минэкономразвития планирует узаконить в России продажу «красивых» автомобильных номеров всем желающим на специальных аукционах в интернете, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

По данным издания, соответствующий проект постановления правительства уже готовит Министерство экономического развития совместно с МВД.

Реклама

Как отмечается, готовый документ планируется представить кабмину к сентябрю 2019 года.

При этом на данный момент неизвестно, кто будет контролировать проведение аукционов и как будут отбирать «красивые» номера для продажи. Уточняется, что это должно быть определено во время разработки проекта постановления.

Ранее сообщалось, что в России 7 октября вступили в силу новые правила госрегистрации автомобилей.