СМИ: в России узаконят продажу «красивых» номеров
Минэкономразвития планирует узаконить в России продажу «красивых» автомобильных номеров всем желающим на специальных аукционах в интернете, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.
По данным издания, соответствующий проект постановления правительства уже готовит Министерство экономического развития совместно с МВД.
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Как отмечается, готовый документ планируется представить кабмину к сентябрю 2019 года.
При этом на данный момент неизвестно, кто будет контролировать проведение аукционов и как будут отбирать «красивые» номера для продажи. Уточняется, что это должно быть определено во время разработки проекта постановления.
Ранее сообщалось, что в России 7 октября вступили в силу новые правила госрегистрации автомобилей.