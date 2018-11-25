На въезде в Уфу столкнулись около десяти машин

На трассе на въезде в Уфу вечером в воскресенье, 25 ноября столкнулись примерно десять автомобилей, передает РИА «Новости».

Сообщается, что массовое ДТП произошло на трассе Уфа-Аэропорт около 19.30 (17.30 мск), движение в направлении города затруднено. В городе идет сильный снег.

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По предварительной информации, погибших нет.

Как отмечается, на место аварии подъехали сотрудники дорожной инспекции.

Ранее сообщалось, что массовая авария с погибшим парализовала движение на юге Москвы.