После смертельного ДТП под Саратовом возбуждено уголовное дело

После гибели пяти человек при столкновении автобуса с товарным поездом в Саратовской области возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД Ирину Волк.

Уточняется, что дело возбуждено в отношении водителя по ч. 5 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения»).

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По предварительным данным, водитель автобуса нарушил правила проезда железнодорожного переезда, в результате чего пять пассажиров автобуса погибли, еще один пассажир и водитель получили травмы и были госпитализированы.

Удар при столкновении с поездом пришелся в заднюю часть автобуса, в связи с чем четверо пассажиров погибли на месте, а пятая пассажирка скончалась по пути в больницу.