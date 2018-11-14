Выживший после наезда внедорожника ребенок в Екатеринбурге впал в кому

Пострадавший при наезде внедорожника в Екатеринбурге двухлетний мальчик находится в коме, он был госпитализирован, у его матери диагностировали перелом позвоночника, передает РИА «Новости».

«Известна информация по двум пострадавшим: молодая женщина и мальчик двух лет, который был в коляске. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Ребенок находится в коме, а у его мамы сломан позвоночник», — сообщили в ГИБДД.

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ДТП произошло около 7.00 мск.

Ранее сообщалось, что внедорожник наехал на пешеходов с коляской на тротуаре в Екатеринбурге.