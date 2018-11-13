Водитель такси распылил газ из баллончика в лицо пассажирке в центре Москвы

В центре Москвы водитель такси распылил в лицо пассажирке газ из баллончика в ходе возникшего конфликта, передает ТАСС со ссылкой на представителей главка городской полиции.

«12 ноября в полицию обратилась женщина 1987 года рождения и сообщила, что в районе Третьяковского проезда, дом 2 у нее произошел конфликт с водителем такси. Мужчина брызнул ей в глаза из газового баллончика. В результате пострадавшая получила химический ожог роговицы глаза», — сообщили в полиции.

По факту произошедшего была организована доследственная проверка.