На востоке Москвы столкнулись пять машин

На востоке Москвы произошла авария с участием пяти автомобилей, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД России.

По имеющейся информации, в результате ДТП пострадал один человек.

«По адресу: 1-я улица Измайловского Зверинца, рядом со станцией Московского центрального кольца «Соколиная гора», произошло столкновение пяти транспортных средств», — рассказали в пресс-службе госавтоинспекции.

Реклама

Как отмечается, на месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Ранее сообщалось, что на МКАД произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков.