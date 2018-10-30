Под Тверью автобус съехал в кювет, есть пострадавшие

В управлении МВД по Тверской области проинформировали о ДТП, в результате которого пострадали 13 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на 195 км в Зубцовском районе недалеко от деревни Старое. Пассажирский микроавтобус из-за гололедицы съехал с дороги в кювет.

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«13 пострадавших, восемь в Ржевской ЦРБ, пять в Зубцовской», — рассказал источник в ведомстве.

Уточняется, что пассажирами автобуса были рабочие из Москвы.

Ранее сообщалось, что в Румынии перевернулся автобус, есть жертвы.