Срок хранения на почте «писем счастья» от ГИБДД хотят уменьшить

Российские власти задумались о сокращении срока хранения писем с извещениями о штрафах от ГИБДД, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается, в почтовых отделениях «письма счастья» будут храниться семь дней вместо 30. Эти изменения учтены в последней редакции закона «О почтовой связи», но для их вступления в силу необходимы изменения ведомственных правил.

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Уточняется, что сокращение срока хранения штрафных писем было предложено

Самарской губернской думой в прошлом году. Если новые правила вступят в силу, через неделю «письма счастья», если их не заберут, будут отосланы обратно в ГИБДД, а затем штраф вступит в силу. Такой сценарий сократит возможности обжалования штрафа. Кроме того, если извещение о штрафе будет доставлено не сразу, у водителя будет всего три-четыре на получение «письма счастья».

Ранее сообщалось, что ГИБДД усилит контроль за безопасностью пассажирских перевозок по всей стране.