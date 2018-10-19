В Норильске в результате столкновения иномарки с автобусом погиб человек

На автомобильной трассе под Норильском иномарка столкнулась со служебным автобусом, женщина за рулем легкового автомобиля погибла. Об этом говорится на официальном сайте главка МВД России по Красноярскому краю.

Также сообщается, что десять пассажиров автобуса в результате ДТП получили травмы.

Реклама

По данным пресс-службы, 44-летняя водитель легкового автомобиля, двигаясь со стороны города Кайеркан в сторону Норильска, выехала на полосу встречного движения и столкнулась со служебным автобусом.

«В результате ДТП женщина-водитель иномарки погибла, десять пассажиров автобуса получили травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Тверской области столкнулись автобус и семь автомобилей.