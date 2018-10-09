В Мордовии под самосвалом обрушился мост

В Мордовии обрушился автомобильный мост, когда его переезжал груженый самосвал. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Как отмечается, инцидент произошел 11.50 между поселками Дубенки и Ардатово. В результате произошедшего никто не пострадал.

Уточняется, что для того, чтобы вытянуть самосвал из образовавшейся ямы, пришлось разгрузить его на мосту. После этого транспортное средство смогло снова выехать на дорогу.

Ранее сообщалось, что следственный комитет России начал доследственную проверку после обрушения моста в городе Свободный на полотно Транссиба.