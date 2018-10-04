Колонна президента Польши сбила мальчика на самокате на въезде в Освенцим

Колонна автомобилей президента Польши Анджея Дуды столкнулась с девятилетним мальчиком на самокате рядом с полицейским участком на въезде в Освенцим, передает радиостанция RMF FM.

Сообщается, что инцидент произошел на пересечении улиц Выспяньского и Словацкого, когда ребенок пытался пересечь на самокате проезжую часть. Он задел третий автомобиль, следовавший в колонне.

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«Мы видели это собственными глазами. Президент немедленно приказал колонне остановиться, он подбежал к ребенку. Мы сразу же вызвали скорую помощь, которая также находилась в составе колонны, чтобы оказать ребенку помощь», — сказал пресс-секретарь Дуды.

Он также рассказал, что представители президента поддерживают контакт с родителями ребенка.