Солдат с оружием сбежал из части на тракторе
В Московской области вооруженный военнослужащий самовольно покинул территорию воинской части на тракторе. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.
По данным агентства, в настоящее время полиция проверяет эту информацию.
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Как отмечается, солдат похитил трактор и уехал на нем «в неизвестном направлении».
В прошлом году сообщалось, что неизвестные украли трактор стоимостью почти 2 млн рублей на юго-востоке Москвы.