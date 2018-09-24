Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за дождя

Пробки в Москве вечером в понедельник, 24 сентября, достигли 10 из 10 возможных баллов. Об это свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Вечером 24 сентября в Москве начался сильный дождь.

Пробки образовались на Садовом кольце по внешней и по внутренней стороне.

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Движение также осложнено в центре города, на ТТК и на МКАД.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 24 сентября, в Москве ожидается ветер и дождь.

Также стало известно, что в Москве продлили действие «желтого» уровня погодной опасности.