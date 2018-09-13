Автомобиль двоюродного брата сестер Хачатурян взорвался во время курения

Автомобиль двоюродного брата сестер Хачатурян, убивших своего отца Михаила из-за жестокого обращения, взорвался, когда он с друзьями курил в нем кальян, передает сайт kp.ru.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь с 11 на 12 сентября. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной взрыва, однако, по данным издания, во время курения взорвался газовый баллончик, при помощи которого разжигали угли. Трое друзей Арсена Хачатуряна получили ожоги и были госпитализированы.

Реклама

Отмечается, что сам Арсен не пострадал в результате произошедшего.

Ранее сообщалось, что одну из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца Михаила Хачатуряна, перевели в психиатрическую лечебницу при СИЗО №2 города Москвы.