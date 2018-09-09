На юге Москвы автомобиль въехал в группу пешеходов
На юге Москвы в результате наезда иномарки на группу пешеходов пострадали девять человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, инцидент произошел на Новочеркасском бульваре.
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Как отмечается, водитель иномарки не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Москве мотоциклист насмерть сбил пешехода.
Как отмечалось, инцидент произошел на улице Косыгина.