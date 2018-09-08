В Подмосковье поезд столкнулся с грузовым автомобилем

В Московской области грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути на переезде Черусти-Кривандино Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), в результате чего столкнулся с поездом, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выжил.

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В пресс-службе магистрали заявили, что водитель грузовика «грубо» нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим грузовым поездом. В МЖД подчеркнули, что сигнализация на переезде работает исправно.

«Машинист поезда подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда и столкновения избежать не удалось. В результате машину отбросило и произошел сход одной колесной пары локомотива», — рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что для возвращения локомотива на рельсы на место происшествия был отправлен восстановительный поезд. Так как движение на участке, по данным пресс-службы, не очень интенсивное, с задержкой прибудет всего один поезд.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области локомотив без машиниста въехал во внедорожник.