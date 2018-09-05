Отделавшийся штрафом за гибель двух человек спикер гордумы Тюмени сделал заявление

Спикер городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев впервые прокомментировал решение суда, который прекратил в отношении него уголовное дело по факту гибели двух человек в ДТП и назначил штраф в 160 тысяч рублей. Заявление единоросса опубликовало издание «Новый день».

«С момента принятия судом решения о прекращении в отношении меня уголовного дела, я прочитал немало гневных комментариев к этой новости. Я могу сказать только одно. Я – не самоубийца и я никогда не хотел причинить вред жизни и здоровью другим людям. Была глухая ночь, дорога не освещалась, у машины погибших горела одна фара, что и ввело меня в заблуждение относительно ее расстояния от меня, – сообщил «Новому Дню» Дмитрий Еремеев. – Я понимаю, что это нисколько меня не оправдывает. Именно поэтому после аварии я ни от кого не бегал, не пытался уйти от ответственности и переложить ее на погибших, не бегал от родственников и тем более не давил и не угрожал им, как написано в некоторых комментариях. Уголовный кодекс РФ относит деяние совершенное мной к преступлением средней тяжести (ст.15), а УПК РФ позволяет прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон при условии возмещения вреда при этом размер и способ возмещения вреда определяется исключительно потерпевшими. Решение ходатайствовать перед следствием о прекращении дела за примирением сторон родственники потерпевших принимали самостоятельно и добровольно. Все это было подтверждено позже и в ходе судебном заседании. Да, и в конце хотел сказать всем тем, кто постил и постит гневные комментарии в мой адрес: я, как любой человек, использовал предоставленные мне законом возможности для защиты. Возможно, окажись вы на моем месте, то поступили бы по-другому. Хотя я искренне желаю всем вам не попадать в ситуацию, в которой оказался я», - заявил Еремеев.

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В понедельник 3 сентября стало известно, что по ходатайству обвинения суд прекратил уголовное дело в отношении Еремеева и назначил ему судебный штраф в 160 тысяч рублей. За совершение ДТП с двумя погибшими в июне этого года ему грозило до семи лет. Примирившись с родным погибших, политик избежал судимости.

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